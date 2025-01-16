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Jetta делает свои модели более удобными для водителей через русификацию

Русифицированная приборная панель для кроссоверов Jetta: новый шаг от официальных дилеров. Новые опции и цены на VS5 и VS7, выпускаемые в Китае.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.01.2025, 13:32·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Как сообщается, кроссоверы Jetta были обновлены и получили русифицированную приборную панель. Причем новый пакет русификации также доступен для автомобилей с виртуальной приборкой, которые были куплены ранее. Эти обновления проводятся официальными дилерами немецко-китайского бренда.

Стоит отметить, что седаны Jetta VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7 производятся совместным предприятием FAW-Volkswagen, базирующимся в китайском городе Чэнду. В России продажами моделей Jetta занимается представительство FAW.

Новые кроссоверы комплектуются 1,4-литровыми моторами, развивающими 150 лошадиных сил, совмещенными с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. Стоимость кроссовера VS5 начинается от 2,85 миллиона рублей. Автомобиль с индексом VS7 доступен по цене от 3 217 000 рублей.

Базовая комплектация VS5 уже включает в себя фары с светодиодами, 10-дюймовый сенсорный экран, задние парктроники, круиз-контроль и другие опции комфорта и безопасности. В то время как начальная версия более дорогой модели VS7 имеет расширенный набор оснащения.

Фото: Carsweek.ru

 

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