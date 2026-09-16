JELAND одержал победу сразу в двух номинациях профессиональной премии «Внедорожник года 2026»

Премия «Внедорожник года» проводится с 2005 года и является ведущим отраслевым конкурсом среди внедорожников и кроссоверов. Объективность результатов обеспечивают два независимых жюри, которые определяют лучшие автомобили и самые значимые события года. Экспертное жюри состоит из профессионалов автомобильной отрасли, в число которых входят авторитетные журналисты и блогеры. Большое (народное) жюри учитывает мнение всех автолюбителей страны, проголосовавших на официальном сайте премии.

Запуск производства автомобилей российского бренда JELAND в начале февраля заслуженно стал одним из важнейших событий 2026 года в отрасли отечественного автопрома. JELAND — результат стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo. За короткий срок был реализован амбициозный план: налажено производство полного цикла моделей JELAND J6 и JELAND J7, обеспечен высокий уровень качества, развернута широкая дилерская сеть по стране, а в августе 2026 года бренд JELAND уверенно вошел в десятку самых популярных автомобильных марок России.

Победа JELAND J6 в номинации «Среднеразмерные кроссоверы», присужденной Большим Жюри премии «Внедорожник года 2026», подтверждает соответствие модели ожиданиям аудитории. Автомобиль представлен как в моноприводных версиях, так и в исполнении, которое сочетает 1,6-литровый мотор и полный привод, что делает JELAND J6 уникальным предложением в своем классе.

Кроме того, кроссовер обеспечивает высокий уровень комфорта. В перечень оборудования входят панорамная крыша, многослойные передние стекла, атмосферная подсветка салона, вентиляция передних кресел, аудиосистема с 8 динамиками, система обзора 540° с функцией «прозрачного шасси», а конструкция и оснащение JELAND J6 изначально рассчитаны на эксплуатацию в условиях российских дорог и климата. Особое внимание уделено долговечности и защите кузова: днище и скрытые полости проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийное покрытие и улучшенную шумоизоляцию. Расширенный зимний пакет включает обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Двойной успех JELAND доказывает, что бренд оправдывает запросы отечественных автомобилистов и в плане технологий и комфорта, и в повседневной эксплуатации. JELAND планирует постепенно расширять продуктовую линейку новыми технологичными и современными моделями.