Duel of the Jeep Wagoneer S and the Tesla Model Y before the May 30 premiere

Прототип Wagoneer S был впервые представлен в сентябре 2022 года, а 30 мая мы, наконец, увидим серийную модель. Тем временем, первый электромобиль Jeep, предназначенный для США, сразится с Tesla Model Y Performance в новом видеоролике. Очевидно, что это всего лишь имитация гонки, так же как и гонка с Grand Cherokee Trackhawk.

Wagoneer S станет самой быстро разгоняемой серийной моделью от Jeep, для достижения скорости 60 миль в час понадобится всего 3,4 секунды. Это удобно на 0,1 секунды быстрее, чем у Model Y Performance и Trackhawk. Почему время разгона до 60 миль в час имеет значение при покупке Jeep, лучше спросить у материнской компании Stellantis. Полагаю, это дело гордости.

Фото: Motor1.com

Видеоролик, снятый на треке Willow Springs в Калифорнии, также содержит краткое описание технических характеристик, уже известных на данный момент. У Wagoneer S будет 600 лошадиных сил и огромный крутящий момент в 617 фунт-футов. Эти показатели были получены в ходе испытаний прототипов, поэтому могут немного измениться в финальной версии для клиентов.

Jeep оценивает запас хода более 300 миль, что на 21 милю больше, чем у Model Y Performance. Размер батареи не указан, но мы знаем, что Wagoneer S построен на платформе STLA Large. Архитектура поддерживает аккумуляторы от 85 до 118 кВт-ч. Купе и седаны Dodge Charger Daytona поставляются с батареей 100,5 кВт-ч.

Что еще мы знаем о Wagoneer S? У него двойная система двигателей, полный привод, архитектура 800 вольт и, возможно, в конечном итоге он получит бензиновые двигатели. Несмотря на то, что это электрическая платформа, новая архитектура поддерживает бензиновые двигатели — как в Dodge Charger с линейным шестицилиндровым двигателем Hurricane объемом 3,0 литра с турбонаддувом, который предлагается с мощностью 420 или 550 лошадиных сил.

Похоже, название Wagoneer S остается неизменным. Несмотря на то, что Jeep организовал конкурс в конце 2022 года, предложив поклонникам предложить другие названия. Этот автомобиль будет глобальным продуктом, в отличие от менее крупного Avenger, продаваемого в Европе и других рынках, но не в США.

Отдельный электромобиль, Recon, также появится в США. Впоследствии он также может получить бензиновые двигатели, если потребность в этом возникнет: "Нам нужно захватить их [продажи], иначе это сделает кто-то другой", - заявил генеральный директор Jeep Антонио Филоc.