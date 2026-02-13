Jeep Avenger готовится к важному обновлению на фоне появления новых конкурентов

Компания Jeep готовит обновленную версию своего компактного кроссовера Avenger. Об этом свидетельствуют испытания предсерийных прототипов будущей модели, которые проходят в арктических условиях.

Jeep Avenger, дебютировавший в 2022 году, стал первой полностью электрической моделью американского бренда. На старте новинка вызвала широкий интерес, однако динамика продаж не оправдала ожиданий. Ни появление гибридных, ни выход полноприводных версий не обеспечили существенного успеха Avenger на рынке Великобритании.

Автомобиль построен на платформе CMP, которая используется для целого ряда компактных моделей B-сегмента в рамках крупного альянса Stellantis. Несмотря на универсальность и возможность работы с гибридными и электрическими силовыми установками, платформа CMP начинает уступать конкурентам по ряду параметров.

В Jeep осознают необходимость обновления модели. Детали модернизации пока не раскрываются, однако эксперты уверены, что для сохранения конкурентоспособности на фоне новых моделей, таких как Volkswagen ID. Cross и Skoda Epiq, актуальная электрическая версия с аккумулятором емкостью 54 кВт·ч нуждается в доработках.

В объективы фотошпионов попал прототип Avenger с бензиновым двигателем — на это указывает видимое выпускное отверстие в заднем бампере. Сегодня гибридные версии оснащаются трехцилиндровым мотором объемом 1,2 литра: доступен как мягкий гибрид на 48В, так и более продвинутая система 4xe, предусматривающая электромотор на задней оси и полный привод.