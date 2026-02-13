JAECOO J6: уверенность на асфальте и бездорожье благодаря полностью независимой подвеске

Конструкция шасси JAECOO J6 включает в себя переднюю независимую подвеску типа МакФерсон и заднюю многорычажную. Такая схема гарантирует точность в управлении, стабильность на поворотах, высокую плавность движения и эффективное поглощение неровностей. На бездорожье полностью независимая подвеска позволяет каждому колесу отрабатывать рельеф индивидуально, сохраняя сцепление и амортизацию.

Уверенную динамику кроссоверу придает эффективный турбированный двигатель 1.5T в паре с роботизированной трансмиссией 6DCT. Шины шириной 235 мм обеспечивают уверенное сцепление с дорогой, короткий тормозной путь и повышенную устойчивость, гарантируя водителю полный контроль над автомобилем. Дополнительной деталью станет возможность прохождения брода до 600 мм, что откроет новые пути для приключений.

Новый кроссовер JAECOO J6 поступит в продажу на российском рынке в первом квартале 2026 года. В брутальном, но выверенном облике прослеживается дизайн-наследие бренда. Помимо высокой проходимости, автомобиль предлагает первоклассную оцинковку кузова, большую панорамную крышу (1,45 м²) и шумопоглощающее остекление. Безопасность в путешествиях обеспечивают усиленный каркас кузова, соответствующий пятизвездочным стандартам, и продвинутый комплекс систем ADAS с камерой 540°. Кроме того, J6 стал первым автомобилем с официально сертифицированным салоном, выполненным из гипоаллергенных и износостойких материалов для безопасности и комфорта питомцев.