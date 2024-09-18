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Крупный китайский производитель автомобилей прекратил поставки своих авто в Россию

Автопроизводитель Voyah принял решение запретить неофициальный вывоз своих автомобилей в Россию и другие страны вне Китая. Об этом сообщили в издании «Известия», ссылаясь на документ компании.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
18.09.2024, 06:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Voyah принял решение запретить неофициальный вывоз своих автомобилей в Россию и другие страны вне Китая. Об этом сообщили в издании «Известия», ссылаясь на документ компании.

«Китайским дилерам и партнерам Voyah строго запрещено продавать продукцию Voyah экспортным компаниям или сотрудничать со сторонними экспортными компаниями по линии экспорта, чтобы избежать перепродажи автомобилей на зарубежные рынки для участия в выставках или осуществления продаж, не соответствующих стандартам бренда (без наличия официальной поддержки производителя, сервисной и гарантийной поддержки)», — говорится в документе.

Запрет распространяется также на подержанные автомобили марки. Начиная с сегодняшнего дня, их нельзя экспортировать за границу не только для продажи, но и для участия в выставках.

Фото: Автоновости Дня

Партнеров, которые будут нарушать запрет и по-прежнему предоставлять автомобили Voyah за рубеж, оштрафуют на 100 тыс. юаней (почти 1,3 млн рублей) за каждое нарушение. Повторные нарушения приведут к немедленному прекращению сотрудничества с компанией.

Стоит отметить, что в Россию гибридные и электрические автомобили Voyah поставлялись двумя путями — через официальных импортеров и «серых» продавцов, которые зачастую ввозили машины через Киргизию и снижали таможенные платежи, что позволяло продавать транспорт по более низким ценам, но без заводской гарантии и русификации интерфейсов.

Фото: Автоновости Дня

Официальный же импортер Voyah в России предложил владельцам «неофициальных» кроссоверов Free и минивэнов Dream стандартную заводскую гарантию на один или три года (или до 100 тысяч километров). Основное условие — машина должна быть ввезена в страну до сентября текущего года и иметь пробег менее 80 тысяч километров. Минимальная стоимость для оформления гарантии — 135 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что с 19 сентября компания Voyah начнет продажи рестайлингового минивэна Dreamer на внутреннем рынке. В России автомобиль будет представлен под именем Dream и доступен в четырех версиях с гибридным и полностью электрическим двигателями. На отечественный рынок новинка поступит не ранее первого квартала 2025 года.

Источник

Voyah (15)

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