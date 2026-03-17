Отмена этапов приведет к потере Формулой 1 $200 млн

Вынужденная отмена этапов Формулы 1 в Бахрейне и Джидде, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке, приведет к серьезным последствиям для чемпионата и его участников. Рассматривались различные варианты переноса гонок, однако ни один из них не был признан полноценной альтернативой.

Согласно данным Guggenheim Partners, отмена данных этапов обойдется Формуле 1 примерно в 200 миллионов долларов США. В эту сумму включены не только невыплаченные гонорары за проведение гонок — 55 миллионов долларов от Саудовской Аравии и 52 миллиона долларов от Бахрейна, — но и убытки от несостоявшихся телетрансляций, а также невыполненных обязательств перед спонсорами.

Эксперты отмечают, что Формула 1 и команды во многом зависят от поддержки ближневосточных спонсоров, и любые финансовые трудности, связанные с текущим конфликтом, могут оказать на чемпионат отложенное влияние.