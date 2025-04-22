Введение новых налогов привело к увеличению средней цены на автомобили в США до $50 000.

Еще два месяца назад официальные дилеры, пытаясь предупредить последствия введения импортной пошлины, приняли решение сократить скидки и отменить стимулирующие программы. После официального введения пошлины в начале апреля, производители и дилеры начали постепенно возвращаться к своим предыдущим позициям.

С начала 2018 года компания Cloud Theory отслеживает динамику цен на автомобили. Специалисты отметили увеличение средней рекламной цены. Она выступает в качестве отправной точки для начала переговоров, в то время как фактическая цена отражается транзакционной стоимостью (ATP).

Популярные ранее скидки, предоставляемые автодилерами, были прекращены, и участники рынка столкнулись с непредсказуемой ситуацией. Подобно периоду пандемии, когда из-за нехватки комплектующих производители вынуждены были поднимать цены до 40 000 долларов, возможно, подобная ситуация повторится. Несмотря на наличие 3 миллионов новых автомобилей на складах, ранее цены снижались, однако сейчас они начали расти.

По мнению экспертов из Cloud Theory, если правительство не пересмотрит свою позицию относительно пошлин, цены продолжат идти вверх. Производители не будут компенсировать издержки собственными средствами, что приведет к росту цен на рынке, в результате чего пострадают обычные покупатели.

Ранее сообщалось, что в США будут отозваны на ремонт почти 41 тыс. японских автомобилей.