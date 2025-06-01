Почему все меньше и меньше американцев покупают электромобили Tesla

Не так давно бренд Tesla казался практически неуязвимым в части производства совершенных электромобилей.

Его модели осыпали похвалами за то, что они быстрее и совершеннее, чем электромобили конкурентов, а генерального директора Илона Маска провозгласили гением-новатором.

Но всё изменилось, и ореол бренда Tesla значительно померк.

Покупатели новых автомобилей в Китае, Европе и США сходятся во мнении, что привлекательность владения электромобилем Tesla гораздо ниже, чем когда-либо.

А покупка электромобилей, как новых, так и старых, от сторонних брендов - от BMW до Xiaomi, кажется для многих автолюбителей более привлекательной идеей.

Согласно глобальным данным, в прошлом году число покупателей, которые назвали Tesla своим любимым брендом, сократилось до 18% по сравнению с 23% в 2022 году.

Если рассматривать только покупателей из США, то число тех, кто поставил Tesla на первое место, сократилось с 38% до 29%, а в Европе — с 20% до 15%.

Как пишет издание carscoops, именно в Китае Tesla действительно испытывает трудности, во многом из-за доступности отечественных электромобилей по низким ценам, которые напичканы технологиями и в основном ещё не доступны западным покупателям автомобилей.

В прошлом году доля китайских покупателей, которые назвали Tesla своим любимым брендом, составила всего 14%, по сравнению с 18% в 2023 году.

В 2020 году этот показатель составлял 30%.

Не так давно, наше издание писало о том, что Tesla представила самую доступную версию Model Y. Сколько она будет стоить.

Фото - Tesla