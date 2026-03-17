Дешёвый китайский кроссовер, стоивший меньше «Лады», уходит с российского рынка

Кроссовер Bestune T55 больше не будет официально продаваться на российском рынке. Информацию о прекращении реализации этой модели предоставила порталу «Китайские автомобили» пресс-служба Bestune.

На официальном сайте бренда на русском языке раздел с данной моделью уже отсутствует. В онлайн-каталоге, посвящённом наличию автомобилей, на текущий момент значатся лишь три экземпляра 2023 года выпуска. Эти автомобили распределены между двумя дилерскими центрами.

Тем не менее, как удалось выяснить изданию «Автоновости дня», у дилеров осталось несколько больше машин. Согласно объявлениям, размещённым на различных торговых площадках, в наличии имеется порядка 20-30 кроссоверов Bestune T55. Один из автомобилей находится в Пензе; остальные предложены в двух дилерских центрах в Санкт-Петербурге.

До недавнего времени Bestune T55 на российском рынке был доступен в трёх комплектациях: Beyong, Prestige и Transcend. Независимо от версии, каждый кроссовер комплектовался атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра мощностью 124 лошадиные силы и оснащался семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями. Все модификации предлагались исключительно с передним приводом.

В январе модель входила в тройку самых доступных кроссоверов, официально представленных в России. Стоимость Bestune T55, с применением прямой скидки в 700 тысяч рублей, составляла от 1 711 000 до 1 794 000 рублей. Для сравнения, обновлённый седан LADA Vesta 2026 модельного года в средней комплектации с механической трансмиссией сегодня обойдётся минимум в 1 855 000 рублей.

