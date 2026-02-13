Это не шутка: в Китае запретят "штурвалы-джойстики" в Tesla

Власти Китая намерены ввести запрет на использование штурвалов в стиле истребителей — так называемых «yoke» рулей — аналогичных тем, что установлены в Tesla Model S Plaid и Lexus RZ. Новые требования безопасности также коснутся других элементов автомобильного дизайна, включая выдвижные дверные ручки.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) подготовило проект регламента, согласно которому рули типа «yoke» будут запрещены. Причина — опасения, что подобные конструкции повышают риск травмирования водителя при аварии.

Особое беспокойство вызывает малая площадь амортизирующей поверхности руля такого типа по сравнению с классическими круглыми рулями. Кроме того, согласно стандартам, рулевые колеса должны проходить испытания на прочность в 10 различных точках, что сложно реализовать на штурвале, у которого отсутствует значительная часть обода.

Согласно национальному стандарту GB 11557-202X, с 1 января следующего года автомобили с рулями-штурвалами не смогут поступать в продажу в Китае. Для уже представленных на рынке моделей предусмотрен ограниченный переходный период, в течение которого производители смогут провести необходимые доработки.

Массовых последствий для автопроизводителей не ожидается, поскольку рули типа «yoke» пока не получили широкого распространения. Впервые широкую известность они получили на Tesla Model S Plaid. Позднее аналогичные решения появились на более крупном внедорожнике Tesla Model X, а Cybertruck оснащается квадратным рулем, но с традиционной верхней дугой.

Некоторые производители выбрали штурвалы для внедрения технологии steer-by-wire. Так, топовые версии Lexus RZ комплектуются подобным рулем, а Mercedes-Benz планирует использовать аналогичное решение в обновленной версии седана EQS.

Решение о запрете появилось вскоре после того, как в Пекине были введены ограничения на выдвижные электрические дверные ручки, применяемые в Tesla. Согласно новым правилам, которые также вступят в силу в начале следующего года, автомобили массой до 3,5 тонн должны оснащаться физическими внутренними и внешними дверными ручками с механической функцией экстренного открытия на случай отключения питания.