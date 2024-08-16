Разработка интерьера Rolls-Royce Phantom заняла более двух лет

Rolls-Royce представил сверхограниченную индивидуальную версию Phantom под названием Scintilla.

Всего будет построено всего 10 экземпляров, и Rolls утверждает, что они будут среди самых дорогих Phantoms в Северной Америке.

Phantom Scintilla одет в ряд высокодетализированных особых штрихов как внутри, так и снаружи.

Rolls-Royce наращивает обороты в Монтерее в этом году. После дебюта уникальной модели Spectre Semaphore, у компании есть еще одна индивидуальная модель, которая будет представлена сегодня на мероприятии The Quail в Монтерее: Phantom Scintilla.

Вдохновленный Духом Экстаза - капотным эмблемом, который украшает каждую решетку Rolls-Royce, Phantom Scintilla поставляется стандартным двухцветным индивидуальным покрытием: верх кузова покрашен в Андалузский белый, а нижняя часть - в Тракийский голубой. Если присмотреться, можно увидеть двойную полосу по всей длине кузова: одна покрашена в белый цвет, а другая - в голубой.

Эмблема на носу Phantom Scintilla изготовлена из керамики, в честь 'Победоносной Виктории Самофракийской', греческого мраморного скульптурного произведения 190 г. до н.э., которое вдохновило управляющего директора Rolls-Royce Клода Джонсона создать Дух Экстаза в далеком 1910 году.

Но внутри Phantom Scintilla по-настоящему выделяется. Rolls-Royce утверждает, что разработка интерьера этой машины заняла более двух с половиной лет (!). И это видно. Крыша украшена знаковым звездным потолком компании, выполненным в индивидуальном узоре, который добавляет "ощущение движения". На дверях и сиденьях не менее 36 секций вышитых узоров, всего 633 000 стежков. Изготовление интерьера занимает 40 часов.

На приборной панели Phantom Scintilla вы найдете произведение искусства под названием "Небесный импульс". Это коллекция из семи алюминиевых "лент", переплетающихся друг с другом, выполненных в том же керамическом материале, что и Дух Экстаза на носу автомобиля.

В отличие от уникальной модели Spectre Semaphore, Phantom Scintilla будет выпущен в ограниченной серии из 10 автомобилей. Хотя цена не была объявлена, Rolls-Royce говорит, что они будут среди самых дорогих Phantoms, поставляемых в Северную Америку. Однако точные цифры не имеют значения, так как все 10 экземпляров уже проданы.

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