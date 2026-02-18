Geely планирует производство автомобилей в Великобритании: «Это имеет смысл»

Китайская компания Geely рассматривает возможность организации производства своих автомобилей на территории Великобритании, что может стать значимым событием для британской автомобильной отрасли.

Перенос производственных мощностей в Европу или Великобританию позволит Geely значительно сократить издержки и избежать высоких тарифов, налагаемых на импорт автомобилей из Китая. Компания активно нацелена на расширение своего присутствия в стране, планируя к 2030 году ежегодно реализовывать не менее 100 000 автомобилей и представить не менее семи новых моделей в течение ближайших двух лет.

Глава отдела продаж Geely UK, Harry Bathe, рассказал Auto Express о перспективах открытия производства в Великобритании: «It makes sense for us. If the brand grows to a point where it makes financial sense then we’ll do it, absolutely.»

При этом, согласно заявлению управляющего директора Geely UK Mike Yang, компания ориентируется не только на снижение себестоимости: «From a manufacturing perspective, it is an option to produce cars here or there, but the target is the customer’s experience and satisfaction. It is a question that will determine efficiency and cost, and if [there is] an advantage.»

Ранее агентство Reuters сообщило, что между Ford и Geely ведутся переговоры о возможном использовании Geely свободных производственных мощностей Ford для сборки автомобилей в Европе. Соглашение может предусматривать не только совместное производство, но и сотрудничество в области разработки технологий.

Завод Ford в Кельне недавно прошел модернизацию стоимостью $2 миллиарда и теперь выпускает новые модели Capri и Explorer. Несмотря на проектную мощность в 250 000 автомобилей в год, предприятие работает не на полную загрузку. При этом будущая замена Ford Fiesta не повлияет на производственные мощности Ford, поскольку будет собираться во французском комплексе Renault ElectriCity.

Geely — не единственная китайская автомобильная компания, стремящаяся закрепиться на британском рынке. Chery, владеющая брендами Jaecoo и Omoda, подтвердила планы по открытию европейской штаб-квартиры в Ливерпуле и, по слухам, обсуждает возможность организации производства на заводах Jaguar Land Rover в Великобритании.