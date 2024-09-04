Фотоинсайдеры показали две новинки от «АвтоВАЗа»

Интернет-сообщество Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» разместило фото новой «Весты» SW Sportline на площадке Lada Sport.

Машины в таком оформлении к дилерам пока не поставлялись. Речь о Vesta SW Sportline в оттенке «Борнео» и стильном исполнении Black.

Причём вместе с «Вестой» получилось запечатлеть кузов раллийной Lada Niva Sport от Роснефти. У такой машины имеется каркас безопасности - что оговорено в правилах. Для обычных дорог внедорожник явно не предназначен.

На другом снимке мы видим площадку, где хранят выпущенные товарные авто от подразделения Lada Sport. Эта дочерняя компания отвечает за подготовку и сборку спортивных автомобилей для участия в профессиональных соревнованиях.

Ранее наш портал рассказывал, что LADA Vesta теперь выпускают в самой богатой комплектации с контролем слепых зон.