Пилот IndyCar Пуршер останется в команде Arrow McLaren до завершения сезона

Молодой гонщик Тео Пуршер, чьё дебютное выступление в IndyCar состоялось всего три недели назад, продолжит выступать за команду Arrow McLaren до конца сезона. Согласно заявлению американской гоночной команды, он не участвует только в гонке Indy 500, запланированной на 26 мая. Однако уже в ближайший уик-энд прошлогодний чемпион Формулы 2 выйдет на старт в Индианаполисе, где состоится этап на трассе, проложенной в основном по территории знаменитого автодрома.

В своем первом участием в гонке IndyCar на трассе в Лонг-Биче, Пуршер, управляя болидом Dallara-Chevrolet под номером 6, продемонстрировал отличное мастерство, поднявшись на 11-е место после старта. Такой профессионализм французского гонщика произвёл на команду Arrow McLaren очень хорошее впечатление. 6 мая он успешно преодолел тестовые испытания на овальной трассе в Иллинойсе, что теперь позволяет ему смело выступать и на таких гоночных дорожках.

Руководитель команды Arrow McLaren, Гэвин Уорд: «Мы рады продолжить сотрудничество с Тео. Его способность быстро обучаться уже доказана, и мы уверены, что его профессионализм и правильный настрой помогут ему успешно адаптироваться и чувствовать себя комфортно в серии IndyCar.

Сейчас самое важное - развиваться и превращать полученные знания в качественные результаты на трассе».

Тео Пуршер: «IndyCar - это одна из лучших гоночных серий в мире автоспорта, и теперь я убедился в этом лично. Я готов продолжать защищать цвета Arrow McLaren до конца сезона и рад новым вызовам, стоящим передо мной. Я стремлюсь извлечь максимальную пользу из этого уникального опыта и намерен продолжать учиться и улучшаться на протяжении каждого гоночного уик-энда.

Мне понравились мои первые выступления в составе команды, и я уверен в нашем большом потенциале. Конечно, я благодарен Заку Брауну, Гэвину Уорду, а также всей команде Sauber за то, что они дали мне этот шанс».

Не случайно Пуршер упомянул команду Sauber - на данный момент он остается запасным гонщиком швейцарской гоночной бригады в Формуле 1, а также продолжает выступать в японском Чемпионате Super Formula.

Кто же займет место за рулем болида с номером 6 в гонке Indy 500, официально не объявлено со стороны Arrow McLaren.