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Цены на подержанные автомобили Tesla упали вдвое

Цены на электромобили упали до рекордных 13% в 2025 году из-за политических причин. Cybertruck дешевеет на 58%, а Tesla становится доступнее на вторичном рынке.
РедакцияР
Редакция
22.04.2025, 20:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В 2025 году электромобили столкнулись с серьезными трудностями - в среднем их цены упали на 13%, установив новый рекорд снижения среди различных марок. Особенно крупное падение стоимости зарегистрировано у модели Cybertruck, которая потеряла 58% своей предыдущей цены. Остальные автомобили подешевели в пределах 6,3-13,6%.

Причиной падения стали не столько экономические факторы, сколько политические аспекты. Влияние Илона Трампа, на которого обратился внимание Илон Маск, привело к недовольству общественности. Недовольные американцы начали акты вандализма, разбивая и поджигая электромобили, а также призывая к массовой продаже и разрушению заводов.

Кроме того, новые модели Tesla были выпущены на рынок сразу по сниженным ценам, что дополнительно повлияло на стоимость подержанных машин. Крупный автопрокат Hertz также провел масштабную распродажу подержанных автомобилей Tesla, что окончательно сорвало цены.

Для тех, кто мечтал о покупке Tesla по более доступной цене, наступил благоприятный момент - сейчас можно приобрести электромобиль в отличном состоянии за значительно меньшую сумму.

Источник

Снижение цен (12)Вторичный рынок (72)Tesla (116)

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