Покупая автомобиль онлайн, «все равно не стоит отказываться от визита к дилеру»

Необычный случай с новым электромобилем одной из семей сотрудников Auto Express вызвал оживленные обсуждения в редакции издания. История началась с того, что в начале года сестра автора столкнулась с проблемой: только что полученная машина отказывалась заряжаться, а причина оставалась непонятной.

Отметим, что автомобиль был арендован онлайн — без личного общения с дилерами или менеджерами по продажам. Новая владелица даже не посещала автосалон и не проявляла интереса к тест-драйву выбранной модели.

Сестра заранее определилась с маркой и моделью, не желая тратить время на утомительные переговоры о цене и характеристиках. К тому же, уверенность в выборе ей придавал брат, работающий автомобильным журналистом, — он заверил, что машина отлично ведет себя на дороге.

Однако при доставке автомобиля водитель просто передал ей ключи и поспешил уйти, не предложив ни осмотра по чек-листу, ни ознакомления с функциями транспортного средства. Главное — не было оказано никакой помощи с подключением электромобиля к домашней зарядной станции. Заряда изначально хватало почти на полный пробег, поэтому первые признаки неполадки появились лишь спустя несколько дней.

Когда проблема стала очевидна, возникла паника. Обращение в службу поддержки клиента практически не принесло результата: оператор предложил посетить сторонний сервисный центр для диагностики неисправности. С двумя детьми и собакой на руках, и невозможностью зарядить машину, владелица оказалась в крайне затруднительном положении.