Глава Ford Джим Фарли: "Я не хочу отказываться от этого". CEO в восторге от китайского электромобиля.

Генеральный директор Ford Джим Фарли признался, что уже несколько месяцев предпочитает китайский электромобиль Xiaomi SU7. Это еще один яркий сигнал того, что американские автопроизводители отстают в разработке электромобилей.

"За последние два года у меня было два визита в Китай, которые буквально стали для меня откровением," - сказал Фарли в интервью для Everything Electric Show, опубликованном на YouTube в понедельник. "На последнем визите речь шла о продукции Xiaomi. На Западе у нас нет автомобильных подразделений у производителей мобильных телефонов. Но в Китае обе крупнейшие компании - Huawei и Xiaomi - присутствуют в каждом автомобиле, который выпускается".

Компания Xiaomi, один из крупнейших производителей смартфонов и электросамокатов в Китае, представила свой первый легковой автомобиль, SU7, в конце 2023 года. Он вызвал огромный спрос, и весь выпуск на 2024 год был распродан за 24 часа. В настоящее время на автомобиль установлен шестимесячный ожидания.

"[Xiaomi] - это гигант индустрии и потребительская марка, которая намного сильнее, чем большинство автомобильных компаний," - добавил Фарли. "Я не люблю слишком много говорить о конкурентах, но я вожу Xiaomi. Мы доставили одну машину из Шанхая в Чикаго, и я вожу ее уже шесть месяцев и не хочу расставаться с ней".

Компании Ford и Xiaomi пока не ответили на запросы о комментариях от Motor1.

Заявления Фарли появились в период, когда западные автопроизводители серьезно отстают в техническом развитии электромобилей. Наш сестринский сайт InsideEVs посетил Шанхай ранее в этом году и обнаружил, что китайские бренды опережают производителей из США и Европы на несколько лет по цене, технологии батарей, интеграции программного обеспечения, зарядке и запасу хода.

Конечно, американцы не могут ощутить все эти преимущества из-за массовых тарифов на импорт автомобилей из Китая. Опасение заключается в том, что без этих тарифов китайские автопроизводители могли бы за одну ночь уничтожить западных автопроизводителей, предлагая более качественные продукты по более низким ценам, доведя до краха всю отрасль.

В сентябре Фарли назвал китайских производителей "сущностной угрозой". Его предпочтение SU7 свидетельствует о том, что эта теория верна. Если это не является сигналом для западных автопроизводителей быстро наверстать упущенное, то что же еще может быть?

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