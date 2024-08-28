Hyundai подал около 20 заявок на регистрацию товарных знаков в России.

Южнокорейская компания Hyundai в августе текущего года подала в Роспатент не менее 17 заявок на регистрацию своих товарных знаков. По информации, полученной из электронной базы ведомства, эти заявки связаны с автомобилями, автокомпонентами и аксессуарами.

Согласно данным, заявки охватывают как бренд Hyundai, так и его суббренд Genesis. Этот шаг может быть интерпретирован как стремление компании вернуться на российский рынок в будущем. В соответствии с законодательством, неиспользование товарного знака в течение трех лет может привести к его аннулированию. Однако это также может быть частью стратегии по защите интеллектуальной собственности и предотвращению возможного копирования продукции со стороны конкурентов, включая продажи через неофициальные каналы.

Следует отметить, что подобную практику соблюдают несколько компаний, покинувших российский рынок за последние годы. Напомним, что Hyundai активно реализовывал свои автомобили в России, включая легковые и коммерческие модели, имея производственные активы в стране. К таковым относились автомобильный завод в Санкт-Петербурге и бывший объект General Motors, которые были реализованы в конце 2023 года.

По данным агентства «АВТОСТАТ», к 1 июля 2024 года в России было зарегистрировано более 2,8 миллионов транспортных средств марки Hyundai, включая более 2,6 миллиона легковых автомобилей. Компания также продолжает обязательства по гарантийному и послегарантийному обслуживанию своих автомобилей, находящихся в эксплуатации в стране.