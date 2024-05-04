Hyundai запускает отзывную кампанию из-за проблем с моторами, которые могут неожиданно остановиться.

Автопроизводитель примет меры по замене узлов клапанов EGR на всех 13 511 автомобилях для их владельцев абсолютно бесплатно.

Подчеркнем, что производство автомобилей - это крайне сложный труд, ведь для достижения идеальной сборки требуется высочайшая точность. Hyundai обнаружил, что небольшое количество флюса для пайки, находящееся не в том месте, может привести к серьезной поломке всего транспортного средства.

Корпорация отзывает 13 511 машин в Соединенных Штатах из-за неисправности датчика, находящегося в глубинах автомобиля. Данный электронный компонент управляет узлом клапана рециркуляции выхлопных газов и мог быть загрязнен флюсом от поставщика - компании BorgWarner.

Плохая новость заключается в том, что инструмент для пайки со временем может окислиться, повышая вероятность возникновения короткого замыкания. В случае его возникновения клапан рециркуляции выхлопных газов выйдет из строя, что может привести к внезапной потере мощности и, соответственно, создать опасность для водителей, которые рискуют оказаться на дороге в затруднительном положении.

Первые сигналы об этой проблеме поступили в Hyundai в марте после жалоб клиентов на внезапные остановки автомобилей.

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