Гоночный автомобиль Hyundai Ioniq 5 N Pikes Peak получил 678 лошадиных сил и еще более громкие внешние динамики

Компания Hyundai отправится на ежегодную гонку на горе Пайк с четырьмя моделями Ioniq 5 N. Две из них будут очень близки к серийной версии, как сообщалось Hyundai еще в апреле. Южнокорейский бренд объявил в пятницу, что дополнительно будет участвовать две модели с улучшениями в надежде установить рекорд по модифицированным электрическим внедорожникам и кроссоверам. Представляем вам Hyundai Ioniq 5 N Time Attack Spec.

С точки зрения внешности, отличия между стандартной моделью Ioniq 5 N очевидны. Hyundai добавила агрессивный аэродинамический обвес, включающий гигантский спойлер, пороги и расширители арок. Под арками установлены кованые диски диаметром 18 дюймов с шинами Yokohama Slicks, а тормоза улучшены - шестипоршневые для передних колес и четырехпоршневые для задних. Подвеска обновлена с трехступенчатыми амортизаторами. Высота подвески и угол установки колес регулируются.

Также есть небольшой прирост мощности. Hyundai переделала силовую установку электромобиля, чтобы получить дополнительные 37 лошадиных сил от заднего двигателя в полном режиме повышенной мощности. Это дает модели TA Spec общую мощность в 678 лошадиных сил, но компоненты все еще являются серийными деталями, найденными в стандартной модели Ioniq 5 N. В связи с этим мы обратились к Hyundai с вопросом о возможной серийной версии TA Spec. Пока что мы не получили ответа, но мы обновим сообщение, если появятся новые новости.

Все Hyundai Ioniq 5 на Пайк Пике будут облачены в специальную защитную пленку и получат необходимое оборудование безопасности для участия. Это включает улучшенные внешние динамики, способные производить 120 децибел звука, излучая звуки через систему N Active Sound+ от Hyundai. Помимо требования безопасности, предписывающего электромобилям издавать звук во время гонки, Hyundai заявляет, что звук двигателя улучшит обратную связь для водителя.

Помимо моделей, подготовленных для гонки, Hyundai будет участвовать с двумя серийными моделями Ioniq 5 N с целью установить рекорд по производству электромобилей. Единственные изменения по сравнению с обычной версией касаются безопасности - салон оборудован роликовыми каркасами и средствами, необходимыми для соревнований. Для любителей видеоигр Hyundai сотрудничает с франшизой Gran Turismo над предстоящими гоночными событиями на Пайк Пике в GT7. Более подробная информация об этом проекте будет представлена позже.

"Мы инвестируем в будущее автоспорта с нашим первым электрическим гоночным автомобилем для участия на Пайк Пике и сотрудничеством с Gran Turismo," - заявил Тилл Вартенберг, вице-президент и руководитель бренда N в Hyundai. "Страсть к автоспорту остается в центре бренда Hyundai N по мере нашего развития в будущем."

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