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Хюлкенберг: Я сейчас как Рубенс

В следующем сезоне пилота Нико Хюлкенберга в команде Sauber сменит молодой гонщик Габриэль Бортолето, которому только двадцать лет. Перед началом этапа в Лас-Вегасе опытный немец вспоминал свой дебют в Формуле 1, случившийся еще в 2010 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.11.2024, 10:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В следующем сезоне пилота Нико Хюлкенберга в команде Sauber сменит молодой гонщик Габриэль Бортолето, которому только двадцать лет. Перед началом этапа в Лас-Вегасе опытный немец вспоминал свой дебют в Формуле 1, случившийся еще в 2010 году.

«В 2010 году я стартовал в Формуле 1 в составе команды Williams и стал напарником Рубенса Баррикелло. Он был на двадцать лет старше меня. Сейчас ситуация повторяется, и я чувствую себя похожим на него, старшим коллегой по команде. Разница в возрасте между мной и Бортолето немного меньше, но параллели все равно налицо», - отметил Нико Хюлкенберг.

«Что могу сказать о своем будущем напарнике? Мы пока не общались лично, но я слышал, что он стал чемпионом Формулы 3 с первой попытки и сейчас успешно выступает в Формуле 2. Похоже, что он быстро адаптируется к новым условиям и машины ему подвластны. Я уверен, что Габриэль знает, как управлять этими болидами», - поделился мнением Хюлкенберг.

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Нико Хюлкенберг (71)Габриэль Бортолето (4)

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