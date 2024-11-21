Хюлкенберг: Я сейчас как Рубенс

В следующем сезоне пилота Нико Хюлкенберга в команде Sauber сменит молодой гонщик Габриэль Бортолето, которому только двадцать лет. Перед началом этапа в Лас-Вегасе опытный немец вспоминал свой дебют в Формуле 1, случившийся еще в 2010 году.

«В 2010 году я стартовал в Формуле 1 в составе команды Williams и стал напарником Рубенса Баррикелло. Он был на двадцать лет старше меня. Сейчас ситуация повторяется, и я чувствую себя похожим на него, старшим коллегой по команде. Разница в возрасте между мной и Бортолето немного меньше, но параллели все равно налицо», - отметил Нико Хюлкенберг.

«Что могу сказать о своем будущем напарнике? Мы пока не общались лично, но я слышал, что он стал чемпионом Формулы 3 с первой попытки и сейчас успешно выступает в Формуле 2. Похоже, что он быстро адаптируется к новым условиям и машины ему подвластны. Я уверен, что Габриэль знает, как управлять этими болидами», - поделился мнением Хюлкенберг.