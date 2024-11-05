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Хюлькенберг оценил работу маршалов на гонке

Вчера в Бразилии произошло удивительное событие - Нико Хюлкенберг стал первым гонщиком в мире Формулы 1, кого дисквалифицировали за использование посторонней помощи во время гонки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.11.2024, 15:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Бразилии произошло удивительное событие - Нико Хюлкенберг стал первым гонщиком в мире Формулы 1, кого дисквалифицировали за использование посторонней помощи во время гонки. Спортсмен прокомментировал этот инцидент, отметив, что маршалы проявили особую инициативу.

«Все шло своим чередом, не идеально, но и не катастрофично, однако после пит-стопа моя гонка закончилась. Маршалы вышли на трассу, помогли выбраться из болида и были весьма довольны своим поступком. Они подбадривали меня, веселились и кричали: "Не сдавайся, гонка продолжается!". В такие моменты ты просто реагируешь моментально, а о последствиях думаешь уже потом», - рассказал Хюлкенберг.

Соревнование проходило в сложных погодных условиях, с низким сцеплением с трассой и узким диапазоном работы шин. При таких факторах допустить ошибку становится еще сложнее.

«После неудачного уик-энда из-за различных обстоятельств мы приняли много неверных решений. Сейчас наша задача - восстановиться и двигаться дальше», - подытожил гонщик.

Источник

Haas F1 Team (121)Нико Хюлкенберг (70)

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