Новая модель Aston Martin DB12 с новым кузовом и аэродинамикой в процессе испытаний

На трассе Nurburgring был замечен новый высокопроизводительный автомобиль DB12, подвергающийся испытаниям, что отражает планы Aston Martin по расширению текущего модельного ряда различными вариантами.

Сразу бросается в глаза, что этот прототип - не просто обычный DB12, потому что он, кажется, оборудован рядом визуальных и механических улучшений, которые должны поднять уже мощный DB12 на еще более высокий уровень производительности.

Ключевые изменения видны в переднем бампере автомобиля, где установлен новый сплиттер и решетка. Диски – это более широкие 21-дюймовые варианты, как на последнем Vanquish, и мы видим более четкое продленное пороговое кольцо вдоль бока кузова.

То, что кажется самым значительным изменением, обнаруживается сзади, благодаря новому бамперу и вертикально расположенным выпускным трубам. Стандартный DB12, несмотря на его значительные улучшения по сравнению с DB11, все еще имел задний бампер и аэродинамическое оборудование, что, по-видимому, должно измениться в этой модели высокой производительности.

Эти изменения дополняет небольшой аэродинамический спойлер на заднем крыле для увеличения аэродинамики - хотя пока нельзя сказать, будет ли это серийным элементом или же заменено на более стилизованный элемент на серийном автомобиле.

Что касается улучшений в производительности и шасси, мы ожидаем увеличения мощности от 671 л.с. у существующего 4,0-литрового турбированного двигателя DB12 до 697 л.с., как у внедорожника DBX707.

Фото: autoexpress

Вероятно, это будет сопровождаться рядом программных настроек для трансмиссии и электронно-управляемого дифференциала, а также изменениями настройки адаптивных амортизаторов Bilstein DTX и пружин.

Aston Martin предлагал вариант с бейджиком AMR предыдущего DB11, но изменения в этой модели в основном сводились к нескольким незначительным изменениям цвета, отделки и программного обеспечения, что позволяет предположить, что эта новая версия DB12 может получить другое название. Просмотрите историю Aston Martin и вы увидите, что подпись 'S' присутствует на различных моделях, таких как Vantage, что означает, что мы можем говорить о новом DB12 S - придется подождать, чтобы узнать, что готовит Aston.