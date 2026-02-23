Горячие новинки Genesis Magma получат «европейский штрих»

Жители Европы вряд ли часто встретят автомобили Genesis: с 2021 года люксовый бренд Hyundai реализовал на европейском рынке всего 11 000 машин. Однако новые спортивные версии Magma заметить сложно не будет — ярко-оранжевые кузова, расширенные обвесы и агрессивный внешний вид делают их узнаваемыми на дороге.

Первым в Европу поступит GV60 Magma — электрический хэтчбек с полным приводом и мощностью 641 лошадиная сила. Его продажи стартуют в конце 2026 года, ориентировочная цена составит около 80 000 фунтов стерлингов. За разработку и доводку этой модели отвечает команда во главе с Тайроном Джонсоном, директором по линейке автомобилей Genesis Europe, работающая в немецком городе Рюссельсхайм. Возникает вопрос: почему корейский бренд с сильными позициями на рынке США поручил создание спортивных моделей именно европейским специалистам?

«Если говорить просто, мы делаем их европейскими», — объясняет глава инженерного подразделения, родившийся в США. По его словам, при создании высокопроизводительных автомобилей специалисты получают практически полную свободу действий для модернизации силовой установки, рулевого управления, подвески, тормозной системы и всего водительского опыта.

«Лучшие автомобили для водителя приходят из Европы. Конечно, некоторые американцы могут не согласиться, вспоминая о своих маслкарах, — добавляет Джонсон. — Но если посмотреть на машины из Италии и Германии, сложно сказать, что кто-то еще способен создать более производительный автомобиль».

На вопрос о том, какой из немецких брендов ближе всего к философии Magma — Audi RS с его всепогодной тягой, BMW M с филигранной управляемостью или мощные двигатели AMG, Джонсон отвечает: «Мы не ставим целью копировать кого-либо из них. Мы хотим занять свою уникальную нишу, которую можно охарактеризовать как спортивная элегантность: автомобиль не должен быть брутальным или вульгарным. Он должен обеспечивать комфорт и тишину, а все звуки — лишь те, что создают ощущение связи между водителем и машиной».