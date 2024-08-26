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По мнению Хорнера, McLaren не была быстра с самого начала сезона, и это повезло Red Bull.

Разница между командами McLaren и Red Bull Racing сокращается с каждым этапом гонок. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер выразил радость по поводу меньшего отрыва, который стал заметен в последние недели.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.08.2024, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Разница между командами McLaren и Red Bull Racing сокращается с каждым этапом гонок. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер выразил радость по поводу меньшего отрыва, который стал заметен в последние недели.

Кристиан Хорнер подчеркнул: "Мы были вполне удачливы в начале сезона, поскольку наши конкуренты демонстрировали более слабые выступления. У нас есть довольно крупный запас в 70 очков в общем зачёте, но этот отрыв может быстро раствориться".

Интересно, что в ходе Гран-при Нидерландов пилот McLaren Ландо Норрис одержал лишь вторую победу на этом болиде. Он продемонстрировал отличное мастерство за рулём, стремительно набирает уверенность, в то время как наша команда ощущает на себе давление соперников.

Мы привыкли бороться за чемпионские титулы на протяжении многих лет, и мы будем отдавать все силы в борьбу в оставшихся девяти гонках. McLaren в нескольких последних этапах смогли догнать нас, а в Гран-при Нидерландов они проявили очень высокую скорость, особенно в лице Ландо Норриса, поэтому нам необходимо нивелировать это отставание. Все наши коллеги на штаб-квартире в Милтон-Кинс прилагают максимум усилий для достижения этой цели.

Источник

Red Bull Racing (208)Кристиан Хорнер (42)

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