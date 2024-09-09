Hoonigan объявил о банкротстве

Компания Hoonigan подала заявление о банкротстве по главе 11.

Компания планирует избавиться от долга в размере 1,2 миллиарда долларов и провести реструктуризацию операций.

Проседание спроса во время пандемии вынудило компанию столкнуться с ростом затрат и снижением прибыли.

Компания Hoonigan подала заявление о банкротстве по главе 11 в Делавэре. Она надеется провести реструктуризацию операций и выйти из процедуры в течение двух месяцев под контролем группы своих текущих кредиторов. Также она стремится избавиться от 1,2 миллиарда долларов долга и привлечь около 570 миллионов долларов нового капитала, что планирует сделать в рамках Соглашения о Поддержке Реструктуризации, которое уже заключила с многими держателями своих облигаций.

Компания Hoonigan стала лицом компании Wheel Pros, LLC, в октябре 2023 года в рамках ребрендинга. Wheel Pros, компания, основанная в 1994 году, занимающаяся разработкой и продажей неоригинальных дисков, шин и аксессуаров, объединилась с Hoonigan в сентябре 2021 года во время всплеска постпандемических поглощений в период, когда компания "переживала огромный рост", как указано в аффидавите генерального директора Вэнса Джонстона, прилагаемом к заявлению о банкротстве, давая представление о проблемных операциях.

Фото: Motor1.com

Stretto

Хронология приобретений Wheel Pros от генерального директора Hoonigan Вэнса Джонстона в его аффидавите.

До всего этого Clearlake Capital приобрел Wheel Pros в апреле 2018 года, совершив пять приобретений между июнем 2018 и декабрем 2020 года. Усилия компании по расширению до слияния с Hoonigan также включали покупку двух объектов в Соединенных Штатах в 2018 и 2020 годах, обошедшихся в 12 миллионов долларов плюс дополнительные инвестиции, но они оказались финансово невыгодными. Wheel Pros вынуждена была продать значительную часть одного из них в конце 2021 года и полностью закрыть другой в начале 2023 года.

Hoonigan и многие другие компании и филиалы, пережившие рост во время пандемии, также пострадали от нее из-за ограничений по снабжению и повышенных процентных ставок. Расходы для компании выросли, включая алюминий, который, как отмечает Джонстон, удвоился между 2020 и 2022 годами на фоне бурного спроса.

Выручка выросла с 844 миллионов долларов в 2019 году до 1,5 миллиарда долларов в 2022 году. Однако в 2023 году уровень спроса снизился. Выручка упала, и компания начала не дотягивать до запланированных целей прибыли. Hoonigan утверждает, что внедрение Соглашения о Поддержке Реструктуризации позволит компании улучшить свой баланс и продолжить нормальные операции без влияния на сотрудников, клиентов, поставщиков или поставщиков. Будущее компании теперь в руках суда.