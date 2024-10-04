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Hongqi представила две новинки для российского рынка

Hongqi готовится вывести на российский авторынок две новые модели. По информации пресс-службы премиального бренда, уже в следующем году планируется запустить продажи лифтбека H6 и нового поколения кроссовера HS7.
РедакцияР
Редакция
04.10.2024, 14:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Кроме того, автопроизводитель намерен предложить российским покупателям полноприводный седан H9.

Что касается лифтбека Hongqi H6, он был представлен на китайском рынке в прошлом году. Несмотря на то, что эти машины у нас уже можно приобрести неофициально, официальный запуск модели ожидается в ближайшем будущем. Стоимость данного переднеприводного автомобиля составляет примерно 3,6 миллиона рублей. Автомобиль оснащен 252-сильным двигателем объемом два литра.

Hongqi HS7 первого поколения также присутствует в модельном ряду дилеров в России. Но на официальном сайте бренда информации об этом кроссовере не обнаружено. Размеры данного премиального кроссовера схожи с Audi Q7. В качестве силовой установки здесь используется 337-сильный бензиновый V6 обьемом три литра. Цена на новинку начинается от 6,8 миллиона рублей.

Паркетник нового поколения HS7 пока не доступен к продаже в России. Новинки отсутствуют даже у "серых" продавцов.

 

Фото: Carsweek.ru

 

 

Фото: Carsweek.ru

 

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