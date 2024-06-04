Honda продала несколько NSX в Японии с неправильной сертификацией

Публичный скандал, разгоревшийся в 2023 году вокруг Toyota и ее дочернего предприятия Daihatsu из-за неправильных краш-тестов, имеет снежный эффект. Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии приказало отечественным автопроизводителям провести внутреннее расследование и тщательно проверить, были ли их автомобили надлежащим образом протестированы в соответствии с правилами.

После того, как Toyota остановила продажи трех автомобилей в Японии, где также приостановлена продажа Mazda MX-5 Miata RF, Honda сейчас признала манипуляции с результатами тестов. Однако более 20 моделей, на которые это повлияло, уже вышли из производства, либо были заменены обновленными / следующими поколениями автомобилей. Из них нас заинтересовали NSX и S660.

Фото: Motor1.com

Гибридный суперкар, производившийся для местного рынка с августа 2016 года по декабрь 2019 года, был продан покупателям несмотря на "неприемлемые инциденты при шумовых испытаниях". Та же история с крошечным спортивным автомобилем S660, выпускавшимся с марта 2015 года по декабрь 2019 года.

"В отчете о тесте вес протестированного автомобиля был указан как значение в пределах установленного диапазона, что отличалось от фактического веса протестированного автомобиля. Однако, установив вес автомобиля в условиях, более строгих, чем требования законодательства, было трактовано, что шумовая производительность может быть гарантирована, и часы на повторное тестирование не будут увеличены".

Как если этого было мало, японская версия NSX снова попадает в "черный список" за автомобили, выпущенные с июля 2016 года по октябрь 2022 года. Honda признает, что "значения мощности и крутящего момента результатов тестов были перезаписаны и внесены в отчет о тесте (ложные записи)".

Фото: Motor1.com

Помимо NSX и S660, в полном списке есть 20 дополнительных моделей, включая забавный хэтчбек CR-Z с отклонениями в шумовых испытаниях. Затронутые автомобили собирались с февраля 2010 года по сентябрь 2013 года.