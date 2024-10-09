Honda отзывает 1,7 миллиона автомобилей из-за увеличения "трудностей с управлением".

Более 1,7 миллиона автомобилей Honda были отозваны из-за неисправности в рулевых рейках, которая может привести к "затруднениям при управлении транспортным средством".

По данным сайта отзывов NHTSA, проблема заключается в сборке рулевого механизма. Сборка может быть изготовлена некорректно, что вызывает "избыточное внутреннее трение" между деталями, что в свою очередь может привести к затруднениям при повороте руля.

Всего затронуто 1 693 199 автомобилей, охватывающих марки Honda и Acura. Большинство автомобилей имеют небольшие размеры, что объяснимо, учитывая, что это одна и та же деталь. Вот полный список автомобилей и модельных лет, на которые это влияет:

Автомобиль Модельные годы, на которые это влияет

Acura Integra 2023-2025

Acura Integra Type S 2024-2025

Honda Civic 2022-2025

Honda Civic Hatchback 2022-2025

Honda Civic Hatchback Hybrid 2025

Honda Civic Hybrid 2025

Honda Civic Type R 2023-2025

Honda CR-V 2023-2025

Honda CR-V Fuel Cell EV 2025

Honda CR-V Hybrid 2023-2025

Honda HR-V 2023-2025

По оценкам Honda, только около 1 процента автомобилей, попавших под отзыв - около 17 000 автомобилей, могут иметь неисправность в рулевом управлении, согласно Automotive News. Тем не менее, компания планирует заменить пружину винтового шестеренчатого механизма в рулевом управлении на новую деталь и добавить смазку для уменьшения трения для каждого отозванного автомобиля бесплатно у дилеров.

Одним из признаков проблемы является мгновенное появление "липкого" ощущения при повороте руля. Владельцы, которые заплатили за ремонт своих автомобилей, имеют право на возмещение расходов.

Honda получила первую жалобу на эту проблему еще в сентябре 2021 года. С тех пор поступило целых 10 328 связанных с этим гарантийных претензий. NHTSA получила 13 сообщений о происшествиях, связанных с неисправностью в рулевом управлении, включая 11 водителей, которые утверждали, что не смогли вовремя восстановить контроль и покинули дорогу. К счастью, не было сообщений о травмах или смертях по этой проблеме.

Подозреваете, что ваш автомобиль может быть одним из 1,7 миллиона затронутых? Загляните на специальный сайт отзывов NHTSA и введите свой VIN-номер.

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