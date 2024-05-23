Первый взгляд на Volkswagen GTI Clubsport

Новый Volkswagen Golf GTI Clubsport официально дебютирует 31 мая. Если вы тот, кто терпеть не может ожидания, не волнуйтесь, у VW уже есть для вас тизер. Мы видели несколько тизеров, ведущих к этому моменту, и хотя изображения здесь технически также являются тизерами, мало что остается для воображения. Визуально говоря, в любом случае.

Фото: Motor1.com

Golf GTI Clubsport - это не просто GTI с некоторыми изменениями подвески и значком. Он имеет новую переднюю часть и улучшенные фары спереди, а также большой значок VW в решетке также светится. На задней части есть большой крышной спойлер, расположенный над новыми фарами и задней частью, аналогичной Golf R, за исключением одного выхлопного трубы углов. Он устанавливается на новые 19-дюймовые колеса, с возможностью установки легкосплавных колес Warmenau весом 17 фунтов в качестве опции.

На представленной здесь почти серийной версии все еще есть обтяжка кузова, но вы получаете общее представление о том, как он выглядит. Механические изменения по-прежнему в значительной степени остаются загадкой, хотя VW обещает, что Clubsport будет самым мощным GTI с передним приводом из всех. Управлять мощностью будет электронно управляемый блокировкой дифференциала спереди, в то время как адаптивное шасси DCC будет опциональным. Также есть специальный режим вождения, эксклюзивный для Clubsport, направленный специально на круги Nürburgring. Подходяще, учитывая, что именно там VW представит этот новый горячий хэтч.

Фото: Motor1.com

Хотя мы не знаем, сколько лошадиных сил находится под капотом, их будет больше чем у текущих 241 л.с. GTI. VW объявил о единичном гоночном автомобиле GTI Clubsport 24h, который будет развивать 343 л.с. Мы не ожидаем, что производственный Clubsport достигнет такой впечатляющей цифры - он настроен на работу на топливе E20, помимо других улучшений. Но это, конечно, заставляет задуматься, насколько далеко зайдет VW со своим GTI, сосредоточенным на треке. Возможно, что 315-сильный Honda Civic Type R окажется в его прицеле.

Мы точно узнаем об этом позже в этом месяце. VW будет на Nürburgring на 24-часовом гонке ADAC, дебютируя с Clubsport и соревнуясь с Clubsport 24h. Мы поделимся всеми подробностями, как только они у нас будут.