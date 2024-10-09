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Первый взгляд на новый Acura ADX

До премьеры нового кроссовера Acura ADX осталось всего несколько месяцев. ADX станет новой точкой входа в мир роскошных автомобилей марки, располагаясь по размеру ниже RDX, и будет сходен с чем-то вроде Honda HR-V.
РедакцияР
Редакция
09.10.2024, 16:42·2 мин
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Фото: Motor1.com

До премьеры нового кроссовера Acura ADX осталось всего несколько месяцев. ADX станет новой точкой входа в мир роскошных автомобилей марки, располагаясь по размеру ниже RDX, и будет сходен с чем-то вроде Honda HR-V. Пока что не все детали известны, но новые тизерные изображения предлагают предварительный обзор этого маленького роскошного внедорожника.

Одно темное изображение задней части ADX подсказывает, что автомобиль будет соответствовать текущему дизайну бренда. Тонкие светодиодные акценты в задних фонарях заимствованы прямо из более крупного ZDX, а сзади можно заметить изящный спойлер на крыше. Даже можно разглядеть значок ADX справа на бампере и значок A-Spec слева.

Фото: Motor1.com
Acura

Однако более интересно то, что Acura показывает, каким будет салон ADX. В нем будет огромный двойной стеклянный люк, распространяющийся на обе ряды сидений, вентилируемые кожаные сиденья белого цвета с голубой строчкой и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen. Несмотря на то, что ADX будет самым маленьким внедорожником Acura, внутри он выглядит довольно вместительным.

Хорошая новость в том, что Acura ADX будет оснащаться бензиновым двигателем. Компания обещает мощный турбированный четырехцилиндровый агрегат, аналогичный используемому в седане Integra объемом 1,5 литра. Там этот мотор выдает 200 лошадиных сил и предлагается с вариантами CVT или механической коробкой передач. Мы не ожидаем, что Acura предложит вариант с механической коробкой передач для ADX (но ведь никогда не знаешь).

У Acura есть и другие внедорожники на подходе после ADX, включая электрическую версию трехрядного MDX и изящный внедорожник-купе на основе концепции Performance EV, которая дебютировала ранее в этом году в Монтерее. Этот концепт также представил обновленный дизайн, который может распространиться на будущие модели после ADX.

Премьера Acura ADX запланирована на конец осени.

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