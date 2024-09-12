Мнение Джеймса Мэя о Tesla Cybertruck

Джеймс Мэй высказывает свое мнение о Tesla Cybertruck в новом видео.

Он действительно нравится дизайн.

Он хочет, чтобы Tesla применила стиль к чему-то размером с Model Y.

Джеймс Мэй известен своими острыми мнениями и имел многое сказать во время тест-драйва Tesla Cybertruck. Капитан Медленный не ушел, ненавидя электрический пикап. Наоборот, ему понравилось, хотя он не является большим поклонником грузовиков. Так как Элон смог его убедить?

Хотя Cybertruck имеет смелый дизайн, который трудно воссоздать, внутри он все еще остается знакомым Tesla с его большим экраном. Грузовик Мэя тоже был не идеален, с несовпадающим передним крылом A-стойки. И хотя внешний дизайн заставляет поворачивать головы вне зависимости от мнения о стиле, Мэй признал, что это также "делает все остальное выглядеть квадратным", что правда.

Фото: Motor1.com

Мэй также назвал его "детским", "довольно забавным" и "на самом деле очень смелым", но добавил, что он "рад, что он существует". Он сказал, что у него двоякое мнение о дисплеях в автомобиле, даже о тех, что у Tesla, которые содержат все необходимые для использования водителями управляющие элементы, но требуют, чтобы водитель отвлекся от дороги, чтобы изменить некоторые настройки. Современность имеет свои недостатки.

Хотя Мэй не хочет Cybertruck, его очаровал дизайн, и он предложил один совет г-ну Маску — применить стиль к чему-то размером с Model Y или даже меньше. Будет ли это выглядеть хорошо? Кто знает, но если есть компания, которая попробует это, то это Tesla.