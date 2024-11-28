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Михаэль Шумахер не был на свадьбе своей дочери, – сообщил Херберт.

В последние октябрьские дни гоночное сообщество обсуждает появление в обществе легенды — Михаэля Шумахера.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.11.2024, 14:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последние октябрьские дни гоночное сообщество обсуждает появление в обществе легенды — Михаэля Шумахера. Как сообщалось, семикратный чемпион мира впервые за десять лет был замечен на свадьбе своей дочери, которая проходила на семейной вилле Шумахеров на острове Майорка.

Однако, спустя некоторое время, внезапное заявление бывшего гонщика Формулы 1 и друга Михаэля Шумахера, Джонни Херберта, поставило под сомнение данную информацию. По словам Херберта, Шумахер не был присутствен на церемонии важного для его семьи события.

«Состояние здоровья Михаэля всегда остается в тайне. Последние слухи о его появлении на свадьбе дочери, к сожалению, оказались ложными. Все эти новости — полная выдумка без какого-либо подтверждения», — прокомментировал Джонни Херберт ситуацию.

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