Херберт: «Если бы Ferrari была быстрой, они бы это скрывали»

Бывший пилот Формулы 1 Джонни Херберт выразил сомнения относительно скорости, показанной Ferrari на зимних тестах. По его мнению, результаты команды в межсезонье не всегда отражают реальное положение дел.

Херберт отметил, что высокая скорость Ferrari на тестах может быть связана с тем, что соперники не раскрыли свой истинный потенциал. «Думаю, новая Ferrari оказалась быстра потому, что остальные не показали всех своих возможностей. Если бы Ferrari действительно была быстра, они бы это скрывали, а не демонстрировали всем подряд», — поделился своим мнением экс-гонщик.

Он также подчеркнул, что несмотря на регулярные успехи Ferrari в предсезонных заездах, это редко приводит к борьбе за титул по ходу чемпионата. «Я всегда надеюсь, что они добьются успеха, но у них не получается. Ferrari часто показывает хорошие результаты на тестах, но борьба в чемпионате – совсем другое дело. Не думаю, что они смогут бороться за чемпионство. Скорее я жду от них примерно той же формы, что и в прошлом году», — заявил Херберт.

Говоря о перспективах команды, Джонни Херберт отметил возможный шанс для Ferrari в 2026 году, когда вступят в силу новые технические регламенты. Однако, по его словам, для достижения успеха необходима сильная команда специалистов, чего, по мнению эксперта, пока не хватает. «На самом деле, в 2026-м у Ferrari есть шанс, ведь они вместе со всеми начинают с нуля, но важно, чтобы в команде были нужные специалисты, а в последние годы по результатам этого не видно. В структуре Ferrari произошли некоторые изменения, но я не уверен, что этого достаточно», — добавил он.