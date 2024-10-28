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Гамильтон признал, что без Ферстаппена не обошлось

В рамках десятого круга Гран При Мехико гонщики Макс Ферстаппен и Ландо Норрис дважды совершили выезд за пределы трассы в ходе интригующей схватки между собой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.10.2024, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В рамках десятого круга Гран При Мехико гонщики Макс Ферстаппен и Ландо Норрис дважды совершили выезд за пределы трассы в ходе интригующей схватки между собой. Последствиями за свои действия пришлось расплатиться пилоту команды Red Bull Racing в виде двух десятисекундных штрафов.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон, который следовал позади борющихся лидеров, поделился своими впечатлениями от происходящего на трассе. "Когда я заметил впереди клубы дыма из-за блокировки колес, сразу подумал, что Макс опять в "деле"," - рассказал гонщик команды Mercedes.

Слова Льюиса зафиксировал портал Racingnews365: "Я не наблюдал за тем, что происходило на трассе, но заметил скопление машин впереди, а затем всплеск дыма и пыли. Мне было ясно, что без Ферстаппена не обошлось".

Впоследствии Хэмилтон с улыбкой добавил: "И в итоге, как я и думал, виновником оказался Макс!".

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