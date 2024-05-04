Гонщик Хэмилтон не расстроен из-за любви к жёстким гонкам

Пилот Кевин Магнуссен отреагировал на штрафы, наложенные на него за активную борьбу с Льюисом Хэмилтоном в Майами, назвав их справедливыми. В ответ гонщик из команды Mercedes заявил, что не видит проблем в поведении соперника, подчеркнув, что тот действовал в интересах своей команды.

«Я считаю, что Кевин сделал честное признание, я считаю, что это круто, — отметил Льюис Хэмилтон. — Мы отлично провели гонку. В каких-то моментах борьба шла на грани, но мне это нравится. Я люблю жёсткие гонки, поэтому не особо расстроен. Именно так и нужно действовать, когда работаешь в интересах команды, поэтому браво».