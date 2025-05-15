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Интервью с Льюисом Хэмилтоном: "Я и не ожидал, что будет легко"

Льюис Хэмилтон о неожиданных трудностях в Ferrari: "Нужно быть готовым к переменам". В этой фразе - ключ к успеху в гонках.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.05.2025, 18:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед началом гоночного уик-энда в Имоле пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями о карьере в команде Ferrari.

«Я и не ждал, что в начале сезона будет легко. Я определенно так не думал. Я знал, что будет очень трудно, поскольку однажды уже менял команду», - отметил британский гонщик.

«Когда в этой фазе сезона вы уступаете больше 100 очков, а машина уступает в скорости доминирующему лидеру, нужно отдавать себе отсчёт в том, что вы вряд ли сможете бороться за титул. Но всё ещё может измениться», - подчеркнул Хэмилтон.

Источник

Льюис Хэмилтон (142)Ferrari (357)

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