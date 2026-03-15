Хэмилтон впервые финишировал на подиуме за рулём Ferrari

Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Ferrari, занял третье место на Гран При Китая и впервые поднялся на подиум в составе легендарной итальянской команды. Этот результат стал уже 203-м подиумом для семикратного чемпиона мира в его карьере.

На пути к бронзовой позиции Хэмилтону пришлось вести напряжённую борьбу со своим напарником по команде Шарлем Леклером. В итоге Леклер финишировал четвёртым, уступив опытному британцу в борьбе за место на пьедестале.

В интервью после финиша Льюис Хэмилтон отметил: «В первую очередь, я поздравляю Кими. Я очень рад за этого парня, и для меня большая честь разделить с ним этот момент. Как вы знаете, он заменил меня в этой великой команде. Так что огромные поздравления Mercedes. Они действительно сейчас вырвались вперёд, и нам предстоит много работы, чтобы не отстать от них. Но я получил огромное удовольствие от гонки.»

Пилот Ferrari добавил, что старт прошёл успешно, однако не удалось удержать соперников позади. Несмотря на это, Хэмилтон остался доволен борьбой на трассе и назвал прошедший Гран При одной из самых интересных гонок за последнее время.

Особое внимание спортсмен уделил дуэли с Леклером, подчеркнув: «В этом году машины такие, какие они есть. Борьба с Шарлем получилась шикарной. Отличное сражение колесо в колесо, и предельно честное. Именно такое, какое мы и хотели. Мы продолжим атаковать.»

Льюис Хэмилтон также рассказал, что между машинами Ferrari произошёл лёгкий контакт, но серьёзных последствий это не имело. По его словам, подобные моменты и делают гонки по-настоящему захватывающими.

В завершение гонщик поблагодарил коллектив Ferrari и сотрудников базы в Маранелло за их усилия, отметив, что команда продолжает борьбу за высокие позиции и стремится догнать Mercedes. «Спасибо всем в команде!» — подытожил Хэмилтон.

