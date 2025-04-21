Льюис Хэмилтон о состоянии своего болида

Льюис Хэмилтон стартовал и финишировал в Джидде седьмым и заявил, что не ждёт быстрого решения возникших у него проблем с машиной…

Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от гонки в Джидде, отметив, что для него она не принесла ничего хорошего, за исключением подиума, который занял Шарль Леклерк. "Это было ужасно. Мне не понравилось. На первом этапе у меня были серьезные проблемы с поворачиваемостью машины, на втором этапе ситуация немного улучшилась, но баланс всё равно оставался неудовлетворительным", - отметил гонщик.

"Я борюсь с балансом, пытаюсь почувствовать машину, но пока не могу определить, в чем именно проблема. Я считаю, что в ближайшие гонки, включая Майами, ситуация не изменится. На данный момент ничего не удастся исправить. Мне кажется, это будет длиться до конца года, и это вызывает большое разочарование. Я попробовал буквально все способы настройки машины, но она по-прежнему не работает так, как мне бы хотелось", - подытожил Хэмилтон.