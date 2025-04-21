Главная Новости Ferrari Льюис Хэмилтон о состоянии своего болида
Новости

Льюис Хэмилтон о состоянии своего болида

Льюис Хэмилтон оценил гонку в Джидде как ужасную и жаловался на проблемы с машиной, которые он не может исправить до конца года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.04.2025, 09:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон стартовал и финишировал в Джидде седьмым и заявил, что не ждёт быстрого решения возникших у него проблем с машиной…

Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от гонки в Джидде, отметив, что для него она не принесла ничего хорошего, за исключением подиума, который занял Шарль Леклерк. "Это было ужасно. Мне не понравилось. На первом этапе у меня были серьезные проблемы с поворачиваемостью машины, на втором этапе ситуация немного улучшилась, но баланс всё равно оставался неудовлетворительным", - отметил гонщик.

"Я борюсь с балансом, пытаюсь почувствовать машину, но пока не могу определить, в чем именно проблема. Я считаю, что в ближайшие гонки, включая Майами, ситуация не изменится. На данный момент ничего не удастся исправить. Мне кажется, это будет длиться до конца года, и это вызывает большое разочарование. Я попробовал буквально все способы настройки машины, но она по-прежнему не работает так, как мне бы хотелось", - подытожил Хэмилтон.

Источник

Льюис Хэмилтон (132)Ferrari (333)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация