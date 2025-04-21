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Рене Хемилтон отказался от своих планов в пользу решения проблем с SF-25

Льюис Хэмилтон разочарован результатами гонки в Джидде и намерен уделить больше времени устранению проблем с машиной SF-25. Гонщик отменил планы ради работы над автомобилем.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.04.2025, 16:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения гонки в Джидде Льюис Хэмилтон напрямую выразил свою разочарованность своим выступлением. В интервью испанскому телеканалу DAZN F1 семикратный чемпион мира поделился информацией о том, что ему пришлось отказаться от некоторых дел, чтобы уделить больше времени решению проблем с болидом SF-25.

«Скорость во время гонки была катастрофической. Как видели все, у меня не было никакого темпа. Я рассчитывал на лучший исход гонки, но возникли серьезные проблемы с машиной», - отметил Льюис Хэмилтон.

После гонки у пилота не предвидится неделя отдыха. Он планирует провести рабочую неделю, так как после столь разочаровывающего выступления ему нужно сконцентрироваться на устранении недочетов в работе болида.

Источник

Льюис Хэмилтон (133)Ferrari (335)

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