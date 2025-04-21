Рене Хемилтон отказался от своих планов в пользу решения проблем с SF-25

После завершения гонки в Джидде Льюис Хэмилтон напрямую выразил свою разочарованность своим выступлением. В интервью испанскому телеканалу DAZN F1 семикратный чемпион мира поделился информацией о том, что ему пришлось отказаться от некоторых дел, чтобы уделить больше времени решению проблем с болидом SF-25.

«Скорость во время гонки была катастрофической. Как видели все, у меня не было никакого темпа. Я рассчитывал на лучший исход гонки, но возникли серьезные проблемы с машиной», - отметил Льюис Хэмилтон.

После гонки у пилота не предвидится неделя отдыха. Он планирует провести рабочую неделю, так как после столь разочаровывающего выступления ему нужно сконцентрироваться на устранении недочетов в работе болида.