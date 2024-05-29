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Льюис Хэмилтон передал новое переднее антикрыло Джорджу Расселлу

Вчера в Монако на Гран При новости связанные с командой Джорджа Расселла. На болиде пилота установлено новое переднее антикрыло. Сам гонщик поделился: "В Монако только одно антикрыло для нас.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2024, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Монако на Гран При новости связанные с командой Джорджа Расселла. На болиде пилота установлено новое переднее антикрыло.

Сам гонщик поделился: "В Монако только одно антикрыло для нас. Во вторник принято было необычное решение - бросить монетку, чтобы определить, кому из нас оно достанется. Льюис принял решение в мою пользу, сказав, что уже проверил его на симуляторе. Он считает, что если бы мы допустили ошибку в квалификации и повредили его, то переднее крыло осталось бы за бортом, и нам нужно было бы стартовать с пит-лейна. Я принял этот риск, решив для себя, что это его запоздалый подарок на день рождения".

Источник

Джордж Расселл (27)Mercedes (86)Льюис Хэмилтон (40)

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