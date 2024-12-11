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Феттель – лучший чемпион из всех, кого я знал, считает Хэмилтон

На престижном мероприятии Petronas в Малайзии знаменитый гонщик Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о своем бывшем сопернике - чемпионе Себастьяне Феттеле.«Феттель - лучший чемпион из всех, с кем мне довелось сталкиваться.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.12.2024, 12:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

На престижном мероприятии Petronas в Малайзии знаменитый гонщик Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о своем бывшем сопернике - чемпионе Себастьяне Феттеле.

«Феттель - лучший чемпион из всех, с кем мне довелось сталкиваться. Он не только выдающийся гонщик, но и человек с огромным страсти к автоспорту, сопереживающий и заботливый», - отметил Льюис Хэмилтон.

По мнению Хэмилтона, не только скорость на треке делает Феттеля уникальным, но и его готовность уделять внимание другим вне соревнований.

«Для меня лично не столько важно, насколько он быстр на трассе, сколько его готовность помогать и поддерживать окружающих», - подчеркнул пилот.

Льюис Хэмилтон также отметил, что несмотря на острые схватки на треке, он с Феттелем всегда делали выводы и уважали друг друга. «Эти поединки помогли мне стать таким, какой я есть сейчас. Я верю в себя, всегда нахожусь в поиске вдохновения и уверен, что скорость и мотивация не покидают меня», - поделился Хэмилтон.

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