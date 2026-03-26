Хэмилтон: «Будем продвигаться вперёд постепенно!»

Льюис Хэмилтон, после уверенного выступления на подиуме в Шанхае, прибыл на этап в Сузуку с положительным настроем и уверенностью в дальнейших успехах.

Пилот отметил, что его команда Ferrari продолжает последовательно работать над повышением эффективности болида. По словам Хэмилтона, несмотря на достигнутый прогресс, команда Mercedes по-прежнему сохраняет лидерство, и перед Ferrari стоит задача сокращения этого отрыва. Британский гонщик подчеркнул, что коллектив прилагает максимальные усилия, чтобы приблизиться к соперникам и повысить конкурентоспособность на трассе.

Хэмилтон поделился своими впечатлениями от выступлений в современной Формуле 1, отметив, что с началом каждой новой эры в чемпионате особенно интересно наблюдать, как проявляют себя различные команды и гонщики. Он выразил гордость за свою команду и проделанную работу, которая позволила Ferrari приблизиться к лидерам и вступить в борьбу на равных.

Особое внимание Хэмилтон уделил соревновательному духу в гонках. Он отметил, что сейчас борьба на трассе стала по-настоящему захватывающей. Гонщик вспомнил долгую дуэль с Шарлем Леклером в Китае, которая, по его словам, стала одной из самых увлекательных в его карьере. Аналогичные ощущения он испытал во время противостояния с Нико Росбергом в Бахрейне несколько лет назад. По мнению Хэмилтона, именно такие напряжённые и непредсказуемые гонки должны быть в Формуле 1, чтобы борьба не сводилась к одному обгону.

После китайского этапа Хэмилтон провёл время в Токио, где сосредоточился на физических тренировках. Он сообщил, что пробежал около 100 километров и подчеркнул, что его подготовка отличается особым усердием даже в сравнении с другими гонщиками, особенно с учётом возраста. Хэмилтон отметил, что по-прежнему стремится к совершенству и сохраняет полную преданность своему делу.