В Монако могут случиться еще более серьезные проблемы, - Хельмут Марко

В свежем интервью консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко сделал прогноз на Гран При Монако и шансы Макса Ферстаппена выиграть пятый чемпионский титул в этом сезоне.

Вопрос: Неделю назад Максу Ферстаппену пришлось оправдываться за участие в тестах на «Северной петле» Нюрбургринга. Победу в Имоле можно считать ответом его критикам?

Хельмут Марко: Можно и так сказать. Макс – настоящий гонщик, который любит садиться за руль машины GT и выходить на старт даже в те уик-энды, когда нет этапов Формулы 1. Это делает его сильнее, поэтому мы никогда не будем ему запрещать подобные проекты.

Вопрос: Перед Имолой ходили слухи об увольнении Кристиана Хорнера, если команда не начнёт показывать результаты…

Хельмут Марко: Я не знаю, кто придумал эту чушь. Теперь это в прошлом.

Вопрос: Как вы объясните внезапное возвращение доминирования Макса?

Хельмут Марко: Машина вновь ведёт себя так, как хочет Макс. Это произошло благодаря новинкам, которые, к счастью, сработали.

Вопрос: Теперь в распоряжении Ферстаппена есть машина, за рулём которой он сможет вновь стать чемпионом мира?

Хельмут Марко: В Имоле был такой результат, но на следующем Гран При всё может обернуться совершенно иначе.

Вопрос: Что нас ждёт в Монако?

Хельмут Марко: Совершенно другая трасса с медленными поворотами. Всё может быть намного хуже.

Вопрос: Но разве мастерство гонщика не имеет решающего значения в Монако?

Хельмут Марко: Это правда. Своим манёвром на старте в Имоле Макс в очередной раз доказал, что он лучший. Только он может распознать такую возможность и воспользоваться ей.

Вопрос: Такие победы помогут Максу решить остаться в Red Bull Racing в следующем году?

Хельмут Марко: Для начала узнаем, выиграем ли мы титул, а затем увидим, что будет дальше.

Вопрос: Если Макс станет чемпионом, то пункт о досрочном расторжении из-за результатов не будет применим?

Хельмут Марко: Этот пункт не связан с чемпионским титулом.

Вопрос: Насколько для Макса важна победа в Монако?

Хельмут Марко: С точки зрения гонщика в Монако обычно всё сводится к квалификации, к одному быстрому кругу. Гонка по большей части представляет собой фарс. В прошлом году Шарль Леклер и Карлос Сайнс иногда ехали медленнее, чем в Формуле 3.

В моё время, а я выступал в Монако в гонках Формулы 3, Формулы Vee и Формулы 1, всё было по-другому в Монако. Это было настоящее испытание без каких-либо ограждений вдоль трассы – вообще ничего.