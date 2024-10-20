Хельмут Марко о возможности победы Поуля

Вчера в Остине Макс Ферстаппен продемонстрировал впечатляющую форму, победив как в квалификации к спринту, так и в самом спринте. Пилот Red Bull показал лучшее время как в первой, так и во второй части основной квалификации, однако в финале пришлось уступить первенство.

Хельмут Марко, консультант команды Red Bull, выразил сожаление по поводу итогов гонки и заявил: «Вплоть до желтого флага в конце квалификации Макс ехал на десятую быстрее времени лидера, а на последнем секторе всегда был быстрее, так что поул был вполне возможен».

Он также добавил: «В гонке очень важную роль играет износ шин на дистанции. Завтра на участников ждет много кругов при еще более жаркой погоде, поэтому фактор резины станет ключевым. Я уверен, что Макс продолжит демонстрировать высокую скорость, но и McLaren показали серьезный прогресс - оба гонщика выступили значительно лучше, чем в квалификации к спринту».