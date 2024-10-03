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"У Мика есть последний шанс, чтобы показать свой потенциал" - отметил Хельмут Марко.

Консультант Red Bull Хельмут Марко высказал мнение, что Мику Шумахеру необходимо попасть в Sauber, чтобы сохранить шансы на продолжение карьеры в Формуле 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2024, 21:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

Консультант Red Bull Хельмут Марко высказал мнение, что Мику Шумахеру необходимо попасть в Sauber, чтобы сохранить шансы на продолжение карьеры в Формуле 1. По мнению Марко, в случае, если Шумахер не получит это место, его мечта о гонках на высшем уровне может оказаться под угрозой.

Хельмут Марко отметил, что Sauber в следующем сезоне вряд ли будет конкурентоспособной командой. Это означает, что на Мику не будет никакого давления, и если результаты не устроят руководство, изменения в составе возможны уже в 2026 году.

«Если Валттери Боттас останется в Sauber/Audi, то ситуация станет ещё более запутанной», - подчеркнул Марко. «Для Мики Шумахера важно найти своё место, иначе история его выступлений в Формуле 1 может завершиться», - добавил консультант Red Bull.

Хельмут Марко посоветовал Мику сконцентрироваться на гонках на выносливость, где у него есть потенциал для успеха. «Если он решит остаться в автоспорте, ему необходимо найти дисциплину, которая приносит удовольствие, и где у него будет шанс на победу», - подчеркнул эксперт.

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