"У Мика есть последний шанс, чтобы показать свой потенциал" - отметил Хельмут Марко.

Консультант Red Bull Хельмут Марко высказал мнение, что Мику Шумахеру необходимо попасть в Sauber, чтобы сохранить шансы на продолжение карьеры в Формуле 1. По мнению Марко, в случае, если Шумахер не получит это место, его мечта о гонках на высшем уровне может оказаться под угрозой.

Хельмут Марко отметил, что Sauber в следующем сезоне вряд ли будет конкурентоспособной командой. Это означает, что на Мику не будет никакого давления, и если результаты не устроят руководство, изменения в составе возможны уже в 2026 году.

«Если Валттери Боттас останется в Sauber/Audi, то ситуация станет ещё более запутанной», - подчеркнул Марко. «Для Мики Шумахера важно найти своё место, иначе история его выступлений в Формуле 1 может завершиться», - добавил консультант Red Bull.

Хельмут Марко посоветовал Мику сконцентрироваться на гонках на выносливость, где у него есть потенциал для успеха. «Если он решит остаться в автоспорте, ему необходимо найти дисциплину, которая приносит удовольствие, и где у него будет шанс на победу», - подчеркнул эксперт.