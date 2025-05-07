Новые автомобили обещают появиться на этапе в Имоле, — Хельмут Марко.

Во время Гран При Майами Макс Ферстаппен пережил настоящий калейдоскоп эмоций – от радостного момента рождения дочери до непредвиденных сложностей на треке, таких как штраф в спринте, старт с поула и четвёртое место на финише. В интервью консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко поделился своим мнением о прошедшем гоночном уик-энде.

По мнению Хельмута Марко, результаты гонки в Майами показали, что команда Red Bull была несколько медленнее, чем хотелось бы. Он отметил, что Макс Ферстаппен способен компенсировать некоторые недостатки машины своим мастерством, что можно назвать "фактором Ферстаппена", однако McLaren продемонстрировали невероятную скорость во время гонки.

На вопрос о большом отрыве Макса от победителя Оскара Пиастри на финише, Хельмут Марко признал, что сорок секунд – это значительное расстояние. Он также добавил, что отставание могло бы быть ещё большим, если бы не усилия Ферстаппена на первых кругах, когда он замедлял McLaren. По словам Марко, Mercedes, что подтвердилось третьим местом Джорджа Расселла, были быстрее Red Bull, и команде нужно работать над увеличением скорости.

Хельмут Марко также заявил, что команде предстоит решить проблемы с тормозами, с которыми столкнулся Макс во время гонки, а также найти решение для улучшения пит-стопов после провального выступления в субботу. Однако, Марко отметил, что в данный момент команда столкнулась с рядом сложностей, требующих быстрого решения.

Хотя Макс Ферстаппен был фокусирован на гонках в Майами, он также нашел время для радостных моментов, связанных с рождением дочери. Однако, как сообщил Хельмут Марко, весь фокус был сосредоточен именно на гоночном уик-энде.

На вопрос о будущем на этапе в Имоле, Хельмут Марко заявил, что команда получит новые технические обновления, но остаётся вопрос о том, насколько они помогут сблизить Red Bull с McLaren, учитывая высокую скорость последних. Марко также отметил, что поул Макса в Майами стал возможным благодаря ошибкам гонщиков McLaren и Кими Антонелли из Mercedes.

По мнению Хельмута Марко, выступление Оскара Пиастри в Майами вызвало у него восхищение. Он отметил способность Пиастри сохранять хладнокровие и постоянно давить на конкурентов. Тем не менее, Марко подчеркнул, что стоит ожидать хороших результатов от Айзека Хаджара, который был близок к заработку первых очков.

В связи с заработанным Юки Цунода очком за десятое место в Майами, Хельмут Марко отметил, что гонщик становится все сильнее. Он также подчеркнул важность работы Цуноды в команде в паре с Максом, но отметил, что в условиях повышенного давления гонщик все ещё допускает ошибки.

На вопрос о возможном будущем Хельмут Марко в команде и назначении Себастьяна Феттеля на роль преемника, Марко ответил, что идея о Феттеле как преемнике носила иллюзорный характер и не имеет отношения к реальности. Он также подчеркнул, что, хотя его возможное увольнение может быть на повестке дня в конце года, он сам не планирует покидать пост. По его словам, без деятельности начинаешь "ржаветь".