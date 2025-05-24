Хельмут Марко: Надеялись на старт из первого ряда

Макс Ферстаппен продемонстрировал пятое место в квалификации Гран При Монако, выразив недовольство отсутствием сцепления своего болида с трассой. Хельмут Марко, консультант по автоспорту Red Bull, поделился мнением, что команда пока не до конца понимает причины недостаточной скорости.

По его словам: "Мы сами точно не знаем, в чем причина. В решающие моменты болид просто не мог найти сцепление, что приводило к ухудшению ситуации на последнем участке трассы.

После третьей тренировки у нас были надежды на старт из первого ряда или, как минимум, на третье место. Но, кажется, мы отстаем. Не удалось показать такие же результаты, как у лидеров".

Тем временем, Хельмут Марко уверен в причинах двенадцатого времени Юки Цуноды. Он подтвердил, что Цунода участвует в гонках на болиде предыдущей конфигурации.

По мнению Хельмута Марко: "В Имоле мы привезли обновления в двух комплектах, но Цунода разбил свой, и нам пришлось вернуться к предыдущей версии. Приоритет отдается Максу, и за короткий срок невозможно увеличить производство запчастей так, чтобы их хватило на два болида".