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Хельмут Марко: Надеялись на старт из первого ряда

Макс Ферстаппен жалуется на нехватку сцепления в Монако, Хельмут Марко не уверен в причинах, команда Red Bull пытается разобраться в проблеме. А что с Цунодой? - все ясно. Новинки и запасные детали - основные приоритеты.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.05.2025, 21:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен продемонстрировал пятое место в квалификации Гран При Монако, выразив недовольство отсутствием сцепления своего болида с трассой. Хельмут Марко, консультант по автоспорту Red Bull, поделился мнением, что команда пока не до конца понимает причины недостаточной скорости.

По его словам: "Мы сами точно не знаем, в чем причина. В решающие моменты болид просто не мог найти сцепление, что приводило к ухудшению ситуации на последнем участке трассы.

После третьей тренировки у нас были надежды на старт из первого ряда или, как минимум, на третье место. Но, кажется, мы отстаем. Не удалось показать такие же результаты, как у лидеров".

Тем временем, Хельмут Марко уверен в причинах двенадцатого времени Юки Цуноды. Он подтвердил, что Цунода участвует в гонках на болиде предыдущей конфигурации.

По мнению Хельмута Марко: "В Имоле мы привезли обновления в двух комплектах, но Цунода разбил свой, и нам пришлось вернуться к предыдущей версии. Приоритет отдается Максу, и за короткий срок невозможно увеличить производство запчастей так, чтобы их хватило на два болида".

Источник

Хельмут Марко (83)Red Bull Racing (422)

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