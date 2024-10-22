Лоусон - гонщик будущего, считает Хельмут Марко

Глава Honda Racing Corporation, Койджи Ватанабе, обратился к руководству команды Red Bull Racing с просьбой организовать тесты для Юки Цуноды в их гоночном автомобиле. Однако советник по спорту Red Bull Racing, Хельмут Марко, рассматривает Лиама Лоусона в качестве потенциальной замены для Серхио Переса, а не Цуноду.

«Лоусон продемонстрировал блестящий старт, - отметил Марко в интервью немецкому Sky. - Его талант был виден уже в начале квалификации, где он показал третье время. Лиам уверенно держал себя на трассе и успешно делал обгон».

«Важно давать возможность молодым пилотам сесть за руль - тогда результат не заставит себя долго ждать. Лоусон - явно гонщик будущего».

Касаясь слухов о возможном завершении карьеры Серхио Переса после Гран При Мехико, Марко отметил: «Это всего лишь сплетни. Сам Перес заявил, что в них нет ни капли правды. Посмотрим, как сложатся события, но ему необходимо улучшить свои результаты».